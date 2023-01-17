На Netflix выйдет 34 южнокорейских фильма и сериала в 2023 году

По данным издания, число южнокорейских картин на Netflix увеличивается из‑за их возросшей популярности. В 2022-м контент из корейской линейки смотрели более 60% подписчиков стриминга по всему миру.
«За последний год корейские сериалы и фильмы регулярно фигурировали в нашем списке Global Top 10 в более чем 90 странах», — сказал вице-президент Netflix по контенту в Корее Дон Кан.
В этом году на платформе выйдут, в частности, новые сезоны хоррора «Милый дом» и драмы «Охотник за дезертирами». Помимо этого, на март запланирована премьера продолжения триллера «Слава», первый сезон которого стал одним из самых просматриваемых сериалов Netflix на иностранном языке (не английском) — за первую неделю после релиза он набрал 82,48 млн часов просмотров.
Кроме того, в 2023 году на стриминге выйдет 11 ранее неизвестных южнокорейских проектов. В их числе романтические истории, драмы, реалити-шоу, сурвайвал-хоррор про зомби, а также документальный фильм о самопровозглашенных мессиях в современной корейской истории и их преступлениях.