На Netflix выйдет 34 южнокорейских фильма и сериала в 2023 году

В этом году на платформе выйдут, в частности, новые сезоны хоррора «Милый дом» и драмы «Охотник за дезертирами». Помимо этого, на март запланирована премьера продолжения триллера «Слава», первый сезон которого стал одним из самых просматриваемых сериалов Netflix на иностранном языке (не английском) — за первую неделю после релиза он набрал 82,48 млн часов просмотров.