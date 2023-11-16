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«А твои друзья знают, кто ты такой?»: вышел трейлер фильма-продолжения «Триггера»

Рустам Абдуллин
Вчера в 16:58

«Кинопоиск» поделился трейлером полнометражного фильма по сериалу «Триггер» с Максимом Матвеевым. Премьера в онлайн-кинотеатре состоится 21 декабря.

После драматичных событий второго сезона — бывшая жена осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла — Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) решает начать все заново: переезжает к морю, туда, где сам был счастлив в детстве, устраивается работать барменом и знакомится с Майей (Ирина Старшенбаум), она тоже психолог. Девушка поможет Стрелецкому посмотреть на себя с другого ракурса и проработать собственные триггеры.

По сюжету психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) работает в баре и по старой привычке помогает посетителям справляться с психологическими проблемами, пытается разобраться в отношениях с маленьким Кирюшей (Марк Юсеф), видит во сне Леру (Виктория Маслова) и пытается сжечь все мосты к прошлой жизни — иногда в прямом смысле.

Главным местом действия становится Калининград, часть сцен снята в Карелии.

Автор идеи и продюсер сериала «Триггер» Александра Ремизова в фильме впервые выступила режиссером. Сценаристом стал Андрей Цибульский, продюсерами — Дмитрий Нелидов и Ольга Филипук.

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Максим МатвеевИрина СтаршенбаумВиктория МасловаАлександра РемизоваАндрей ЦибульскийОльга Филипук
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