«А твои друзья знают, кто ты такой?»: вышел трейлер фильма-продолжения «Триггера»

«Кинопоиск» поделился трейлером полнометражного фильма по сериалу «Триггер» с Максимом Матвеевым. Премьера в онлайн-кинотеатре состоится 21 декабря.
После драматичных событий второго сезона — бывшая жена осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла — Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) решает начать все заново: переезжает к морю, туда, где сам был счастлив в детстве, устраивается работать барменом и знакомится с Майей (Ирина Старшенбаум), она тоже психолог. Девушка поможет Стрелецкому посмотреть на себя с другого ракурса и проработать собственные триггеры.
По сюжету психолог Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) работает в баре и по старой привычке помогает посетителям справляться с психологическими проблемами, пытается разобраться в отношениях с маленьким Кирюшей (Марк Юсеф), видит во сне Леру (Виктория Маслова) и пытается сжечь все мосты к прошлой жизни — иногда в прямом смысле.
Главным местом действия становится Калининград, часть сцен снята в Карелии.
Автор идеи и продюсер сериала «Триггер» Александра Ремизова в фильме впервые выступила режиссером. Сценаристом стал Андрей Цибульский, продюсерами — Дмитрий Нелидов и Ольга Филипук.