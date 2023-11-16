«А твои друзья знают, кто ты такой?»: вышел трейлер фильма-продолжения «Триггера»

После драматичных событий второго сезона — бывшая жена осуждена за убийство, отец неизлечимо болен, возлюбленная ушла — Артем Стрелецкий (Максим Матвеев) решает начать все заново: переезжает к морю, туда, где сам был счастлив в детстве, устраивается работать барменом и знакомится с Майей (Ирина Старшенбаум), она тоже психолог. Девушка поможет Стрелецкому посмотреть на себя с другого ракурса и проработать собственные триггеры.