Маколей Калкин получит звезду на голливудской Аллее Славы

Калкин начал актерскую карьеру в четыре года и впервые появился в небольшом кино в фильме «Ракета на Гибралтар», сыграв внука Берта Ланкастера. Именно в фильме Джона Хьюза «Дядюшка Бак», в котором он исполнил роль любознательного племянника Джона Кэнди, Калкин впервые привлек к себе внимание.