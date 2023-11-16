Маколей Калкин получит звезду на голливудской Аллее Славы

Актер Маколей Калкин, известный в первую очередь благодаря роли в фильме «Один дома», получит персональную звезду на голливудской Аллее Славы. Информация об этом появилась на сайте Аллеи Славы.
Церемония состоится 1 декабря. На ней будут присутствовать Кэтрин О’Хара, сыгравшая в фильме «Один дома» мать Кевина МакКалистера, и Наташа Лионн. Звезда с именем Калкина станет 2765-й по счету.
«Маколей Калкин — один из главных героев поп-культуры последних десятилетий. «У него обширная фильмография, но его фильм «Один дома» — одна из самых полюбившихся зрителям праздничных картин, известных во всем мире», — заявила Ана Мартинес, продюсер Аллеи Славы.
Калкин начал актерскую карьеру в четыре года и впервые появился в небольшом кино в фильме «Ракета на Гибралтар», сыграв внука Берта Ланкастера. Именно в фильме Джона Хьюза «Дядюшка Бак», в котором он исполнил роль любознательного племянника Джона Кэнди, Калкин впервые привлек к себе внимание.
Международной славы юный актер добился после роли находчивого Кевина МакКалистера в ленте Криса Коламбуса «Один дома». За работу в этом фильме Калкина номинировали на «Золотой глобус». Сиквел «Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке» также имел всемирный успех. Среди его других работ — пьеса «Мадам Мелвилл», «Лестница Иакова», «Моя девочка», «Хороший сын» и «Богатенький Ричи».
В последние годы актер играл в сериалах «Американская история ужасов: Часть 10» и «Праведные Джемстоуны».