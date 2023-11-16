Джимми Киммел проведет церемонию «Оскар» в четвертый раз

Для Киммела это будет уже четвертый опыт проведения «Оскара» — он уже выступал в этой роли в 2017, 2018 и 2023 годах. «Я всегда мечтал провести „Оскар“ именно четыре раза», — пошутил телеведущий в своем заявлении.