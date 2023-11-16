Джимми Киммел проведет церемонию «Оскар» в четвертый раз

Американский комик и телеведущий Джимми Киммел станет ведущим следующей церемонии вручения премии «Оскар», которая состоится 10 марта 2024 года. Об этом сообщило издание Variety.
Для Киммела это будет уже четвертый опыт проведения «Оскара» — он уже выступал в этой роли в 2017, 2018 и 2023 годах. «Я всегда мечтал провести „Оскар“ именно четыре раза», — пошутил телеведущий в своем заявлении.
В грядущей церемонии также примет участие жена Киммела Молли Макнерни — второй год подряд она займет кресло исполнительного продюсера. В разные годы по четыре раза ведущими «Оскара» становились актеры Вупи Голдберг и Джек Леммон. Чаще всего мероприятие проводили телеведущие Боб Хоуп (11 раз), Билли Кристал (9) и Джонни Карсон (5).
По мнению Variety, продюсеры «Оскара» решили повторить рейтинговый успех предыдущей церемонии. Ее трансляцию посмотрели почти 19 млн зрителей — больше, чем другие церемонии последних лет. «Афиша Daily» собирала лучшие моменты последнего «Оскара», которые стали мемами.