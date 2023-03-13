На прошлогодней церемонии награждения произошел громкий инцидент: Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока — тот пошутил про жену актера, которая из‑за болезни потеряла волосы. И комик Джимми Киммел, который вел «Оскар-2023», не удержался от многочисленных отсылок к этому случаю. Например, сообщил со сцены, что участники мероприятия должны придерживаться «строгих правил»: «Если кто‑нибудь совершит акт насилия в любой момент шоу, вам будет вручен „Оскар“ как лучшему актеру и вы сможете произнести 19-минутную речь».