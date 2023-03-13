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«Лучшее в монологе Джимми Киммела — реакция Эндрю Гарфилда»: моменты с «Оскара» разлетелись на мемы

Анна Красюк
Сегодня в 17:05

В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Фантастическая комедия «Всё везде и сразу» Дэна Квана и Дэниела Шайнерта, которая уже стала самой титулованной картиной в истории кино, получила в этот вечер сразу семь статуэток.

На прошлогодней церемонии награждения произошел громкий инцидент: Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока — тот пошутил про жену актера, которая из‑за болезни потеряла волосы. И комик Джимми Киммел, который вел «Оскар-2023», не удержался от многочисленных отсылок к этому случаю. Например, сообщил со сцены, что участники мероприятия должны придерживаться «строгих правил»: «Если кто‑нибудь совершит акт насилия в любой момент шоу, вам будет вручен „Оскар“ как лучшему актеру и вы сможете произнести 19-минутную речь».

В твиттере делают мемы с участниками церемонии

Зрители считают, что у кадра с Эндрю Гарфилдом «большой мем-потенциал»: актер забавно отреагировал на момент, когда Джимми Киммел представил его как Человека-паука. Конечно, не обошли вниманием и Педро Паскаля — видео со звездой «The Last of Us» мгновенно разлетаются по сети.

Посмотрев, как неохотно Хью Грант общается с Эшли Грэм, которая задавала гостям вопросы на ковровой дорожке, пользователи провозгласили актера «новым Беном Аффлеком» — тот постоянно попадает в шутки о грусти и недовольстве. «„Оскар“ за роль парня, который совершенно не хочет быть в этом месте, достается Хью Гранту», — пишут в твиттере.

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