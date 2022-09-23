Основатель «Тануки» Александр Орлов продал свои последние рестораны в России

Ресторатор Александр Орлов продал свои последние заведения в России — «Тануки». Как сообщают «Ведомости», он избавился от доли в размере 33,3% в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород».

По данным «СПАРК-Интерфакс», сделка была закрыта в середине августа, покупателем выступил бизнесмен Андрей Аскерко. Омбудсмен по ресторанному бизнесу Москвы и Подмосковья Сергей Миронов оценивает стоимость соглашения в 80 млн рублей.

Ранее ресторатор избавился от остальных своих заведений, входящих в Bulldozer Group. Тогда московские рестораны «Такахули», «Хорошая девочка», Lou Lou, Eshak и «Юг» купили ближневосточные инвесторы, которые переименовали объединение в Alba Group.

Есть у Орлова и зарубежные проекты. Та же «Тануки» работает в США, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ, перуанский ресторан Ichu — в Гонконге, а Cipriani, Gaia, Shanghai Me и Sand — в Дубае, говорит представитель бизнесмена.

Орлов — один из самых известных рестораторов в России. Созданная им вместе с Андреем Исаевым в 2004 году сеть японских ресторанов «Тануки» насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве, остальные — в Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже и других городах.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты допускают, что ресторатор мог продать свой российский бизнес для защиты зарубежных активов. В связи с этим они не исключают, что сделки с «Тануки» и Bulldozer Group были номинальными.