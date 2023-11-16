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Марк Уолберг встречает преданного друга в трейлере фильма «Король Артур»

Дарья Мельникова
Вчера в 10:59

Студия Lionsgate поделилась трейлером нового фильма «Король Артур» с Марком Уолбергом. Премьера картины состоится 22 марта 2024 года.

Фильм основан на автобиографической книге атлета Микаэля Линднорда 2017 года «Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home». В центре сюжета — сам Микаэль, который отправляется в Доминиканскую Республику, чтобы принять участие в масштабном соревновании на выносливость Adventure Racing World Championship.

Вместе со своей командой атлету необходимо преодолеть 700 километров за 10 дней на лодке, велосипеде и зиплайне. Перед началом турнира он встречает бездомного пса, который становится его соратником в долгом и изнурительном состязании.

Режиссером картины выступил Саймон Селлан Джонс, работавший над сериалами «Пространство», «Джессика Джонс» и «Подпольная Империя». Помимо Уолберга, в фильме сыграли Лю Сыму («Шан-Чи и легенда десяти колец», «Ассимиляция Кимов»), Натали Эммануэль («Игра престолов»,«Форсаж»), Али Сулиман («Джек Райан», «Рай сейчас») и другие.

В начале декабря вышел трейлер еще одного фильма Джонса с Уолбергом — «Семейный план». Картина, в которой популярный актер сыграет секретного агента на пенсии, выйдет 15 декабря на Apple TV.

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Марк УолбергДжессика ДжонсНатали ЭммануэльАли Сулиман
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