Марк Уолберг встречает преданного друга в трейлере фильма «Король Артур»

Фильм основан на автобиографической книге атлета Микаэля Линднорда 2017 года «Arthur: The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home». В центре сюжета — сам Микаэль, который отправляется в Доминиканскую Республику, чтобы принять участие в масштабном соревновании на выносливость Adventure Racing World Championship.