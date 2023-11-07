Марк Уолберг отправляется с семьей в Лас-Вегас в трейлере «Семейного плана»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали трейлер фильма «Семейный план», главную роль в котором исполнил Марк Уолберг («Отступники», «Идеальный шторм»). Его премьера запланирована на 15 декабря.
Уолберг сыграл мужчину по имени Дэн Морган, который ведет тихую жизнь в пригороде вместе со своей женой и тремя детьми. Морган работает продавцом автомобилей, но так было не всегда.
Раньше Дэн работал на правительство, он был наемным убийцей, охотящимся за самыми опасными людьми мира. Однажды враги из прошлого Моргана выслеживают его, и тогда ему приходится спасать свою семью.
Морган обещает детям и жене поездку в Лас-Вегас. Но в «отпуске» мужчине придется не только развлекать семью, но и защищать их, при этом пытаясь не раскрыть секрет о своей бывшей профессии.
В актерский состав картины вошли Зои Коллетти, Ван Кросби, Саид Тагмауи, Мэгги Кью и Киаран Хиндс. Режиссером ленты выступил Саймон Челлан Джонс, а сценаристом стал Дэвид Коггесхолл.
Фильм выпустила компания Skydance Media. Продюсерами проекта были Дэвид Эллисон, Дана Голдберг, Дон Грейнджер, а также Уолберг, Стивен Левинсон и Джон Г. Скотти.