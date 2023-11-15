Андрей Рублев вылетел с чемпионата АТР и разбил себе колено ракеткой

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в итальянском Турине. Об этом сообщает ТАСС.
Пятая ракетка мира уступил со счетом 7:5, 6:2 и тем самым потерял шансы на выход в полуфинал. После проигрыша Рублев не смог сдержать эмоций и несколько раз со всей силы ударил ракеткой по колену.
В первом матче чемпионата Рублев уступил россиянину Даниилу Медведеву (4:6, 2:6). Однако матч запомнился не игрой, а эмоциями спортсмена. Перед подачей зритель с трибуны выкрикнул Рублеву: «Соберись!» На это теннисист ответил: «Иди в жопу».
Итоговый турнир ATP завершится 19 ноября. Для попадания на соревнования спортсменам необходимо занять место в восьмерке лучших в чемпионской гонке. Действующим победителем АТР является первая ракетка мира серб Новак Джокович.