Теннисист Рублев послал «в жопу» болельщика во время матча

Российский теннисист Андрей Рублев послал болельщика во время матча против Даниила Медведева на старте Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP в Турине.
Перед подачей зритель с трибуны выкрикнул Рублеву «Соберись!». На это теннисист ответил: «Иди в жопу».
В итоге третья ракетка мира Медведев обыграл в двух сетах пятую ракетку мира Рублева. Встреча длилась 1 час и 32 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2.
В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев — с немцем Александром Зверевым. Российские теннисисты представляют на предварительном этапе Итогового турнира Красную группу, из которой в плей-офф попадут лишь два спортсмена. Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.