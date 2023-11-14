Теннисист Рублев послал «в жопу» болельщика во время матча

В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев — с немцем Александром Зверевым. Российские теннисисты представляют на предварительном этапе Итогового турнира Красную группу, из которой в плей-офф попадут лишь два спортсмена. Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.