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Теннисист Рублев послал «в жопу» болельщика во время матча

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:43

Российский теннисист Андрей Рублев послал болельщика во время матча против Даниила Медведева на старте Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP в Турине.

Перед подачей зритель с трибуны выкрикнул Рублеву «Соберись!». На это теннисист ответил: «Иди в жопу».

В итоге третья ракетка мира Медведев обыграл в двух сетах пятую ракетку мира Рублева. Встреча длилась 1 час и 32 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:2.

В следующем туре Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, а Рублев — с немцем Александром Зверевым. Российские теннисисты представляют на предварительном этапе Итогового турнира Красную группу, из которой в плей-офф попадут лишь два спортсмена. Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

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Андрей РублевДаниил МедведевНовак ДжоковичАлександр ЗверевЯнник СиннерХольгер Руне
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