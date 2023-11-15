Start убрал из «Вампиров средней полосы» сцену с граффити Гагарина из‑за авторских прав

«Я вот сам хочу в этом разобраться. Для меня вчера это также было сюрпризом. Если честно, я не помню, [была ли сцена в релизной версии сериала]. Она, очевидно, была, поскольку мы вчера ее все увидели в интернете. Была ли она в окончательной версии — я не помню, сейчас мы будем разбираться», — ответил генеральный продюсер.