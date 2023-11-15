Start убрал из «Вампиров средней полосы» сцену с граффити Гагарина из‑за авторских прав

Представители онлайн-кинотеатра Start рассказали изданию «Подъем», что им пришлось убрать из «Вампиров средней полосы» сцену с граффити Юрия Гагарина из‑за проблем с авторскими правами на изображение космонавта.
«6-я серия второго сезона сериала „Вампиры средней полосы“ действительно вышла с изображением Юрия Гагарина. Но буквально через пару дней, в январе 2023-го, мы перезалили эпизод, в этой версии граффити на стене не было. Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта. Контент появляется на платформе буквально с колес, произошла накладка», — ответили журналистам сотрудники стримингового сервиса.
Интересно, что о пропаже сцены не был поставлен в известность генеральный продюсер сериала Виталий Шляппо. В разговоре с Daily Storm он сказал, что это стало для него сюрпризом.
«Я вот сам хочу в этом разобраться. Для меня вчера это также было сюрпризом. Если честно, я не помню, [была ли сцена в релизной версии сериала]. Она, очевидно, была, поскольку мы вчера ее все увидели в интернете. Была ли она в окончательной версии — я не помню, сейчас мы будем разбираться», — ответил генеральный продюсер.
На исчезновение эпизода с граффити «Прости нас, Юра! Мы все ******** [упустили]» вчера обратил внимание блогер BadComedian. Он собирался использовать этот фрагмент в своем новом обзоре, но не нашел его.
В вырезанной сцене подростки рисуют граффити на стене, их ловит следящий за порядком в городе Святослав Вернидубович (Юрий Стоянов). Он видит, что «вандалята» нарисовали портрет Юрия Гагарина и известную фразу о разочаровании в действительности, с которой Вернидубович соглашается и дописывает сам.
Баженов отметил, что сцены вырезал не только Start, но и «Кинопоиск» и Wink. Сцену из сериала блогер хотел использовать в обзоре на «Вызов» Клима Шипенко.