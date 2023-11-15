Путин освободил убийцу Веры Пехтелевой от выплаты 4 млн рублей моральной компенсации

«Путин помиловал его в апреле 2023-го, получается, отбывала эта нелюдь наказание в колонии строгого режима меньше полугода. По решению суда нас, родителей, обязаны были письменно извещать о прибытии его в исправительное учреждение, однако этого не делали. Мы сами узнали, что в конце концов он оказался в Ростове-на-Дону, откуда уже убыл на СВО. Кстати, приговор обязал его выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 млн рублей потерпевшим: по 1,5 млн родителям, 1 млн ее дяде, а еще 200 тыс. рублей государству за адвокатов по назначению. Указ президента избавил его и от этих обязательств, о чем нам уже доложили судебные приставы», — рассказал Пехтелев.