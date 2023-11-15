Путин освободил убийцу Веры Пехтелевой от выплаты 4 млн рублей моральной компенсации

Владислава Канюса, который был осужден за убийство студентки Веры Пехтелевой, а затем помилован указом президента, освободили от выплаты моральной компенсации родственникам погибшей в размере 4 млн рублей. Об этом газете «Собеседник» рассказал отец убитой девушки Евгений Пехтелев.
В начале ноября стало известно, что Канюс, отбывавший 17 лет в колонии за убийство, освободился из тюрьмы, приняв участие в боевых действиях на территории Украины.
«Путин помиловал его в апреле 2023-го, получается, отбывала эта нелюдь наказание в колонии строгого режима меньше полугода. По решению суда нас, родителей, обязаны были письменно извещать о прибытии его в исправительное учреждение, однако этого не делали. Мы сами узнали, что в конце концов он оказался в Ростове-на-Дону, откуда уже убыл на СВО. Кстати, приговор обязал его выплатить в качестве компенсации морального вреда 4 млн рублей потерпевшим: по 1,5 млн родителям, 1 млн ее дяде, а еще 200 тыс. рублей государству за адвокатов по назначению. Указ президента избавил его и от этих обязательств, о чем нам уже доложили судебные приставы», — рассказал Пехтелев.
По информации правозащитников, Канюс уже вернулся с фронта и находится на свободе.
Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года в Кемерове. В тот день она приехала забирать вещи из квартиры Владислава Канюса, с которым недавно рассталась. Соседи несколько раз звонили в полицию из‑за женских криков, раздающихся из квартиры Канюса, но полицейские так и не приехали. Квартиру вскрыли отец и брат Пехтелевой, обнаружив тело девушки с многочисленными травмами. На суде, завершившемся в июле 2022 года, Канюс не признал вину.