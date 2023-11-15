ChatGPT приостановил прием новых платных подписок из‑за недостатка мощностей

Недавно Олтмен заявил, что OpenAI работает над GPT-5, но пока не знает, чем новое поколение модели ИИ будет отличаться от предшественниц. «Пока мы не начнем тренировать эту модель, для нас это забавная игра в угадайку. Я не могу сказать, что именно GPT-5 собирается сделать такого, чего не делал GPT-4», — отметил он.