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ChatGPT приостановил прием новых платных подписок из‑за недостатка мощностей

Семён Гудошников
Сегодня в 08:56

Компания OpenAI приостановила регистрацию новых пользователей в ChatGPT Plus из‑за нехватки мощностей. Об этом в твиттере сообщил глава компании Сэм Олтмен.

«Всплеск использования после конференции DevDay превысил наши возможности, и мы хотим, чтобы каждый получил отличный опыт», — написал он.

Олтмен добавил, что пользователи могут подписаться на уведомления в приложении, чтобы узнать, когда подписки вновь откроются.

На конференции DevDay 6 ноября OpenAI анонсировала новые инструменты и обновление модели GPT-4 для разработчиков. В частности, пользователям предоставили возможность создавать собственные версии чат-бота ChatGPT для различных задач. Такие преднастроенные модели будут продавать в специальном онлайн-магазине, который компания планирует запустить в этом месяце. Во время конференции OpenAI заявила, что ее услугами пользуются около 10 млн человек.

Недавно Олтмен заявил, что OpenAI работает над GPT-5, но пока не знает, чем новое поколение модели ИИ будет отличаться от предшественниц. «Пока мы не начнем тренировать эту модель, для нас это забавная игра в угадайку. Я не могу сказать, что именно GPT-5 собирается сделать такого, чего не делал GPT-4», — отметил он.

А еще в планах OpenAI создание универсального искусственного интеллекта — программного аналога человеческого мозга, который превосходит людей в выполнении почти всех работ. На воплощение этой задумки компания планирует привлечь дополнительное финансирование от Microsoft.

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