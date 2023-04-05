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В сети появился тизер «Миграции» — нового мультфильма об утках от авторов «Зверопоя» и «Гадкого я»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:29

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер мультфильма «Миграция» — нового проекта студии Illumination, создавшей анимационные франшизы «Гадкий я», «Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных».

В декабре 2023 года компания готовится выпустить картину о приключениях семьи уток. Гендиректор студии Крис Меледандри ранее рассказал о сюжете будущей ленты.

«Миграция», как отметил он, расскажет о семействе уток, в котором потепление вызвало разлад. Отец семейства раздумал лететь на юг, решив остаться в Новой Англии вопреки желанию его жены, которая настаивает на путешествии.

«Фильм очень красивый и обладает живописным качеством, которое сильно отличается от всего, что мы делали в Illumination. История рассказана с юмором и сердцем. Это удивительно человечная история с персонажами, которые кажутся очень близкими и в конечном итоге борются с проблемами, которые мы все понимаем», — поделился Меледандри.

Он подчеркнул, что утки в мультфильме получились очень хорошо выполненными. Художникам, по его словам, удалось передать мельчайшие детали — от структуры оперения до механики движений птиц.

«Это фильм, который переносит вас в тот мир, что над нами в небе, но в то же время он очень реален в том, каковы мы», — добавил Меледандри.

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