На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали тизер мультфильма «Миграция» — нового проекта студии Illumination, создавшей анимационные франшизы «Гадкий я», «Зверопой» и «Тайная жизнь домашних животных».
В декабре 2023 года компания готовится выпустить картину о приключениях семьи уток. Гендиректор студии Крис Меледандри ранее рассказал о сюжете будущей ленты.
«Миграция», как отметил он, расскажет о семействе уток, в котором потепление вызвало разлад. Отец семейства раздумал лететь на юг, решив остаться в Новой Англии вопреки желанию его жены, которая настаивает на путешествии.
«Фильм очень красивый и обладает живописным качеством, которое сильно отличается от всего, что мы делали в Illumination. История рассказана с юмором и сердцем. Это удивительно человечная история с персонажами, которые кажутся очень близкими и в конечном итоге борются с проблемами, которые мы все понимаем», — поделился Меледандри.
Он подчеркнул, что утки в мультфильме получились очень хорошо выполненными. Художникам, по его словам, удалось передать мельчайшие детали — от структуры оперения до механики движений птиц.
«Это фильм, который переносит вас в тот мир, что над нами в небе, но в то же время он очень реален в том, каковы мы», — добавил Меледандри.