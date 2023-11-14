Толстой предложил запрет на работу мигрантам из стран, где русский язык не государственный

В начале ноября власти Челябинской области продлили запрет на вождение транспорта для иностранных граждан с патентом на работу. Они не могут водить автобусы городского, пригородного и междугородного сообщения, а также устраиваться в такси или организации, которые предоставляют услуги водителей для арендованных автомобилей.