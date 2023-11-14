Толстой предложил запрет на работу мигрантам из стран, где русский язык не государственный

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил запрет на работу в сфере услуг иностранцам, у которых на родине русский язык не является государственным. Об этом он заявил на слушаниях в Совете Федерации, передает «Парламентская газета».
Толстой посетовал на то, что в странах, некогда входивших в СССР, активно учат английский язык и заменяют русский своими национальными языками. РФ должна ответить встречными мерами, считает он.
В начале ноября власти Челябинской области продлили запрет на вождение транспорта для иностранных граждан с патентом на работу. Они не могут водить автобусы городского, пригородного и междугородного сообщения, а также устраиваться в такси или организации, которые предоставляют услуги водителей для арендованных автомобилей.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики РФ. По ее словам, сейчас в российской экономике полностью задействованы имеющиеся ресурсы, включая рабочие руки и производственные мощности, а особенно остро нехватка кадров ощущается в машиностроении и химической промышленности.