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Толстой предложил запрет на работу мигрантам из стран, где русский язык не государственный

Рустам Абдуллин
Вчера в 16:55

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил запрет на работу в сфере услуг иностранцам, у которых на родине русский язык не является государственным. Об этом он заявил на слушаниях в Совете Федерации, передает «Парламентская газета».

«Если у тебя язык русский не является государственным, то, простите, граждане этих стран не должны работать в публичных местах — водителями, продавцами, уж тем более, курьерами „Яндекса“. Такая ответственная работа не для них», — заявил Толстой.

Толстой посетовал на то, что в странах, некогда входивших в СССР, активно учат английский язык и заменяют русский своими национальными языками. РФ должна ответить встречными мерами, считает он.

В начале ноября власти Челябинской области продлили запрет на вождение транспорта для иностранных граждан с патентом на работу. Они не могут водить автобусы городского, пригородного и междугородного сообщения, а также устраиваться в такси или организации, которые предоставляют услуги водителей для арендованных автомобилей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время своего выступления в Госдуме назвала нехватку рабочей силы главной проблемой экономики РФ. По ее словам, сейчас в российской экономике полностью задействованы имеющиеся ресурсы, включая рабочие руки и производственные мощности, а особенно остро нехватка кадров ощущается в машиностроении и химической промышленности.

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