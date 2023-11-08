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В Челябинской области продлили запрет для иностранцев на работу в такси

Рустам Абдуллин
Вчера в 21:55

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о продлении запрета на вождение такси и автобусов иностранными гражданами. Ограничение действует в субъекте с 2016 года.

Запрет распространяется на иностранцев с патентом на работу. Они не могут водить автобусы городского, пригородного и междугородного сообщения, а также устраиваться в такси или организации, которые предоставляют услуги водителей для арендованных автомобилей.

Работодатели в области перевозок должны составить список работающих у них мигрантов до 1 марта 2024 года.

Запрет на работу иностранцев в такси и ряде других сфер ввели власти Калининградской области в 2021 году. Затем в том же году иностранцам запретили водить общественный транспорт в Тюменской области.

В октябре 2023 года группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете иностранцам работать в ряде сфер. Например, водить такси и перевозить грузы, строить объекты недвижимости, учить в начальной и средней школе, продавать лекарства в аптеках, устраиваться в медицинские учреждения и торговать на рынках.

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