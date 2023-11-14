ФТС: объем внешней торговли РФ уменьшился, импорт увеличился

Объем экспорта снизился на 29%, с 448,9 млрд долларов до 316,9 млрд долларов, а импорт увеличился на 18% — со 180,3 млрд до 213,3 млрд. Экспорт в страны Азии вырос на 10% (до 226,6 млрд долларов), Африки — в 1,5 раза (до 15,6 млрд), в то же время импорт также увеличил свои показатели — на 40% и на 10% соответственно.