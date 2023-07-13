Товарооборот между РФ и КНР вырос на 40% за первую половину 2023 года

РБК отмечает, что товарооборот Китая с США за январь–июнь 2023-го составил 327 млрд долларов, что на 14,5% меньше, чем в прошлом году. Снижение происходит в экспорте из Китая в США: он упал на 17,9% и составил 239 млрд. Однако США все еще остаются в тройке лидеров по товарообороту с КНР.