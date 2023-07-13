Товарооборот между РФ и КНР вырос на 40% за первую половину 2023 года

За первое полугодие 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 40,6% по сравнению с этим же периодом 2022-го. На это обратил внимание РБК, сославшись на статистические данные китайской таможни.
Денежный объем товарооборотов за первую половину 2023-го составил 114,5 млрд долларов. Китай экспортировал в Россию товаров на 52,28 млрд (на 78,1% больше 2022-го), а Россия в Китай — 62,26 млрд (рост — 19,4%). В июне товарооборот стран составил 20,8 млрд.
РБК отмечает, что товарооборот Китая с США за январь–июнь 2023-го составил 327 млрд долларов, что на 14,5% меньше, чем в прошлом году. Снижение происходит в экспорте из Китая в США: он упал на 17,9% и составил 239 млрд. Однако США все еще остаются в тройке лидеров по товарообороту с КНР.