«Отвалите!»: Билли Айлиш высказалась против сексуализации

В подростковом возрасте певица носила мешковатую одежду, чтобы не подвергаться сексуализации, но это, наоборот, заставляло людей все чаще обсуждать ее телосложение. По словам Айлиш, она не хотела, чтобы люди имели доступ к ее телу, даже визуально. «Если бы я показала его в то время, я была бы опустошена, если бы люди что‑то сказали», — добавила она.