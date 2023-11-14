«Отвалите!»: Билли Айлиш высказалась против сексуализации

Билли Айлиш высказалась против сексуализации в интервью изданию Variety. Певица рассказала, как она сама столкнулась с этой проблемой.
Айлиш, которой сейчас 21 год, начала работать в музыкальной индустрии в 13 лет, когда на SoundCloud завирусилась песня «Ocean Eyes». С тех пор она пережила беспрецедентный взлет славы.
В подростковом возрасте певица носила мешковатую одежду, чтобы не подвергаться сексуализации, но это, наоборот, заставляло людей все чаще обсуждать ее телосложение. По словам Айлиш, она не хотела, чтобы люди имели доступ к ее телу, даже визуально. «Если бы я показала его в то время, я была бы опустошена, если бы люди что‑то сказали», — добавила она.
«У меня большая грудь с девяти лет, и я такая, какая есть. Я так выгляжу. Стоит надеть что‑то откровенное, и все говорят: „О, но ты же не хотела, чтобы люди тебя сексуализировали?“. Отвалите! Я существо, которое иногда бывает сексуальным», — сказала Айлиш.
Еще певица осудила двойные стандарты в отношении мужского тела: «Никто никогда ничего не говорит о мужском теле. Если ты мускулистый — круто. Если нет — круто. Если ты худой — круто. Если ты пузатый — нравится! Все довольны. А знаете почему? Потому что девушки хорошие. Им наплевать, потому что мы принимаем людей такими, какие они есть!»
Ранее Айлиш назвала в интервью с телеведущим Джимми Киммелом свой хит «Bad Guy» самой тупой песней на свете. «Она очень хорошая, только не надо вздыхать! Понимаете, в ней есть юмор, я троллю. Она должна быть глупой. Но что смешно, мне она кажется тупой. В смысле, что это еще за „Duh“? Что это вообще значит?» — добавила певица, отреагировав на удивление аудитории.