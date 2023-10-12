«Это самая тупая песня на свете»: Билли Айлиш устала от своей песни «Bad Guy»

Билли Айлиш призналась, что считает свой хит «Bad Guy» «самой тупой песней на свете». Это заявление певица сделала в интервью с телеведущим Джимми Киммелом.
«У вас есть песня, которую сейчас, спустя время стало некомфортно слушать?», — спросил Киммел у артистки и соавтора её песен Финнеаса О’конелла.
«Ну, объективно „Bad Guy“ это самая тупая песня на свете», — ответила Айлиш.
«Она очень хорошая, только не надо вздыхать! Понимаете, в ней есть юмор, я троллю. Она должна быть глупой. Но что смешно, мне она кажется тупой. В смысле, что это ещё за „Duh“? Что это вообще значит?», — добавила певица, отреагировав на удивление аудитории.
Киммел заметил, что забавный ад-либ принес песне успех. По словам ведущего, его дети обожают его и повторяют каждый раз, когда слышат этот хит.
«Ну конечно, и я, и Финнеас совсем не понимаем артистов, которые не слушают свои песни, потому что наши мы обожаем, я люблю мои песни. Они меняются вместе со мной. Но я все равно кринжую. Но все равно ценю их», — подчеркнула Айлиш.
Чуть ранее в разговоре с Киммелом Финнеас сказал, что в процессе работы у него и сестры часто бывают споры. Обычно они решаются тем, что один из них теряет интерес к теме, а потом понимает, что был неправ.
«У „What Was I Made For“ был совершенно ужасный куплет, и Билли была первой, кто сказал его вырезать. Я ей не поверил, а потом переслушал и понял, что это кошмар», — говорит музыкант.
«Это был полный трэш», — подтвердила Айлиш.
«Bad Guy» — это самая успешная сольная песня артистки, сейчас у клипа на неё больше 1,2 млрд просмотров на YouTube и больше 2,3 млрд прослушиваний на Spotify.