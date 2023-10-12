«Это самая тупая песня на свете»: Билли Айлиш устала от своей песни «Bad Guy»

«Она очень хорошая, только не надо вздыхать! Понимаете, в ней есть юмор, я троллю. Она должна быть глупой. Но что смешно, мне она кажется тупой. В смысле, что это ещё за „Duh“? Что это вообще значит?», — добавила певица, отреагировав на удивление аудитории.