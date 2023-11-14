Сервис «Авито» начал делить продавцов на несколько цветовых категорий — пока в тестовом режиме, сообщает «Коммерсант». В следующем году к инструменту подключат всех продавцов на площадке.
Цвет профиля будет зависеть от количества нарушений. «Репутационная система оценивает поведение продавца на площадке, а именно размещает ли он достоверный контент, актуальны ли его объявления, соответствуют ли они действительности, как он общается с покупателями, вовремя ли относит товары в доставку», — рассказал директор по работе с данными «Авито» Андрей Рыбинцев.
Зеленый цвет получат те, которые правил не нарушают, желтый — продавцы с «какими‑то небольшими нарушениями», а красный — нарушители, поделился он. При этом «желтым» и «красным» можно будет исправиться и стать «зелеными», которых площадка будет «поощрять и обеспечивать больше сделок». Продавцы с желтым цветом не столкнутся с ограничениями и не получат преимуществ, в отличие от красного и зеленого соответственно.
«Мы заметили, что первые эксперименты уже дают положительный результат. Так, например, покупатели стали на 5% чаще контактировать с хорошими продавцами», — отметил Рыбинцев. Система работает во всех категориях товаров, от нее зависят преимущественно профессиональные продавцы и пользователи с большим количеством объявлений, пояснили эксперты.
«Если человек торгует контрафактом либо некачественной продукцией, объем продаж у него будет максимально низким. При цветовой схеме он опустится куда‑нибудь еще ниже. И сама площадка отрегулирует процесс так, что этот продавец просто не будет там торговать. Он просто уйдет, поняв, что с таким механизмом заработать не сможет. Но это в идеале», — отметил генеральный директор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев.
В июне издание «Бумага» выяснило, что более 22% предложений об аренде квартир в Петербурге на «Авито» ксенофобские. «В проанализированных текстах владельцы пишут, что они сдадут квартиры „славянам“, „гражданам славянской национальности“, „гражданам славянам“ или „людям славянской внешности“. При этом арендодатели часто используют наречие „только“ и восклицательные знаки, а также пишут про требования заглавными буквами», — сказано в исследовании.