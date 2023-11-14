«Если человек торгует контрафактом либо некачественной продукцией, объем продаж у него будет максимально низким. При цветовой схеме он опустится куда‑нибудь еще ниже. И сама площадка отрегулирует процесс так, что этот продавец просто не будет там торговать. Он просто уйдет, поняв, что с таким механизмом заработать не сможет. Но это в идеале», — отметил генеральный директор сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев.