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Энтони Хопкинс станцевал под «Mambo Italiano» и вновь покорил интернет

Дарья Мельникова
Вчера в 21:30

Энтони Хопкинс вновь опубликовал ролик с танцем, который за сутки набрал в тиктоке более 7 млн просмотров.

На видео актер с улыбкой на лице танцует на кухне румбу под «Mambo Italiano» во время приготовления итальянского обеда. «Попробуйте энчиладу с рыбной баккалой,/Эй, гумба, мне нравится, как ты танцуешь румбу», — поется в этот момент в песне Дина Мартина.

Поклонники Хопкинса пришли в восторг от танца. Комментарии заполнили слова «люблю тебя», «лучший актер в мире» и «это заставило мое сердце улыбнуться».

Вот как еще отреагировали на ролик в комментариях.

  • «Мне вдруг захотелось, чтобы Энтони Хопкинс и Стэнли Туччи сидели на кухне и разговаривали об итальянской кухне (отсылка к шоу Би-би-си „Стэнли Туччи: В поисках Италии“. — Прим. ред.)».
  • «Мне кажется, что любая сцена на кухне с участием Энтони Хопкинса должна быть жуткой».
  • «Когда я вижу его, я не могу не видеть Ганнибала Лектора! Он так хорошо его интерпретировал, что я не могу выбросить этот образ из головы».
  • «Не знаю почему, но я всегда представляла себе, что ваша кухня выглядит именно так».

Актер нередко выкладывает танцевальные видео, который каждый раз приводят зрителей в восторг. В своем первом ролике в тиктоке он поучаствовал в челлендже Дрейка «Toosie Slide» и «свел интернет с ума».

Не так давно Хопкинс сыграл основателя психоанализа Зигмунда Фрейда в новой картине Мэтта Брауна («Человек, который познал бесконечность»). Посмотреть тизер-трейлер можно здесь.

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Энтони ХопкинсСтэнли ТуччиДин МартинЗигмунд Фрейд
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