Энтони Хопкинс станцевал под «Mambo Italiano» и вновь покорил интернет

На видео актер с улыбкой на лице танцует на кухне румбу под «Mambo Italiano» во время приготовления итальянского обеда. «Попробуйте энчиладу с рыбной баккалой,/Эй, гумба, мне нравится, как ты танцуешь румбу», — поется в этот момент в песне Дина Мартина.