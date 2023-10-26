Энтони Хопкинс в роли основателя психоанализа в тизере-трейлере «По Фрейду»

Sony Pictures выпустила тизер-трейлер фильма «По Фрейду». Лента выйдет в российский прокат 21 марта 2024 года.
В ролике основатель психоанализа Зигмунд Фрейд и писатель-теолог Клайв Стейплз Льюис («Хроники Нарнии») спорят о существовании Бога накануне Второй мировой войны. «Зачем вы пришли ко мне, если вы так страстно не согласны с моими взглядами?» — обращается к писателю Фрейд.
В основу фильма легла одноименная пьеса Марка Сен-Жермена. «Накануне Второй мировой войны два величайших мыслителя ХХ века сходятся в личной битве за существование Бога. В фильме переплетаются жизни Фрейда и Льюиса, прошлое, настоящее и фантазии, вырывающиеся за пределы кабинета Фрейда в динамичное путешествие», — гласит синопсис.
Роль основателя психоанализа Зигмунда Фрейда исполнил Энтони Хопкинс, его дочь Анну сыграла Лив Лиза Фрис, а писателя Льюиса — Мэттью Гуд. Кресло режиссера занял Мэтт Браун («Человек, который познал бесконечность»).