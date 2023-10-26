Энтони Хопкинс в роли основателя психоанализа в тизере-трейлере «По Фрейду»

В ролике основатель психоанализа Зигмунд Фрейд и писатель-теолог Клайв Стейплз Льюис («Хроники Нарнии») спорят о существовании Бога накануне Второй мировой войны. «Зачем вы пришли ко мне, если вы так страстно не согласны с моими взглядами?» — обращается к писателю Фрейд.