«Закопай меня в сыре»: вышел трейлер перезапуска «Гарфилда»

В ролике любимый всеми кот рассказывает, как «усыновил» своего хозяина Джона, а затем приступает к ожесточенному поеданию лазаньи. «Заранее прошу прощения. Еда, которую вы сейчас увидите, будет не очень красивой. А если у вас есть маленькие дети, то сейчас самое время покинуть зал», — предупреждает зрителей Гарфилд.