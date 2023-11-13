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«Закопай меня в сыре»: вышел трейлер перезапуска «Гарфилда»

Дарья Мельникова
Вчера в 17:15

Sony Pictures опубликовала дебютный трейлер перезапуска «Гарфилда». Его премьера состоится 24 мая 2024 года.

В ролике любимый всеми кот рассказывает, как «усыновил» своего хозяина Джона, а затем приступает к ожесточенному поеданию лазаньи. «Заранее прошу прощения. Еда, которую вы сейчас увидите, будет не очень красивой. А если у вас есть маленькие дети, то сейчас самое время покинуть зал», — предупреждает зрителей Гарфилд.

«Всемирно известный домашний кот, ненавидящий понедельник и любящий лазанью, собирается отправиться в дикое приключение! После неожиданного воссоединения со своим давно потерянным отцом — неряшливым уличным котом Виком — Гарфилд и его собачий друг Оди вынуждены отказаться от своей идеально изнеженной жизни», — гласит синопсис мультфильма.

Самого рыжего и ленивого кота озвучивает Крисс Пратт, а нового персонажа Вика (отца Гарфилда) — Сэмюэль Л.Джексон. В ленте также yчacтвyют Xaннa Уэддингxэм, Hикoлac Xoлт, Бpeтт Гoлдcтин и Bинг Peймз.

Анимационную картину разработали сценарист Дэвид Рейнолдс, номинированный на «Оскар» за ленту «В поисках Немо», и режиссер Марк Диндал — он поставил «Цыпленка Цыпу». Вместе кинематографисты создали мультфильм Disney «Похождения императора».

Впервые Гарфилд появился в комиксах в 1978 году. В 2004 году на экраны вышла экранизация, сочетающая в себе анимацию и живые съемки. В этом фильме, а также в сиквеле 2006 года, Гарфилда озвучил Билл Мюррей.

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Walt Disney
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Билл МюррейХанна УэддингхэмНиколас ХолтМарк Диндал
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