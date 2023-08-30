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В сети сопереживают усталой игрушке Гарфилду с грустной музыкой в наушниках

Дарья Мельникова
Сегодня в 23:07

В сети завирусился тикток-аккаунт, посвященный грустному игрушечному коту Гарфилду, слушающему меланхоличную музыку. За месяц страничка с нуля набрала более 139,6 тыс. подписчиков и 4,5 млн лайков.

По данным Insider, аккаунт был создан автором из Ирландии, который пожелал остаться анонимным. Владелец странички рассказал, что снял серию видео с грустным котиком, когда «однажды вечером ему стало скучно», а рядом сидела мягкая игрушка с печальным взглядом с Amazon. «Мы нуждаемся в плейлисте Гарфилда», — пишут теперь в комментариях.

«Гарфилд отправился в путь» под Pixies «Where Is My Mind?».

Самое популярное видео в профиле (3 млн просмотров) было опубликовано 30 июля (в день создания аккаунта). На нем Гарфилд сидит в наушниках на кровати под песню Alex G «I Wait for You». «Гарфилд сегодня устал», — гласит подпись.

Все видео в профиле выглядят примерно одинаково: игрушка с тяжелыми грустными глазами сидит в наушниках при мерцании свечи или в автомобиле и смотрит вдаль, а на заднем плане играет грустная музыка.

«Боже, этот аккаунт — самое правдоподобное, с чем я когда‑либо сталкивался, спасибо вам», — гласит самый залайканный комментарий под видео ниже.

«Гарфилд — большой поклонник Radiohead».

«Господи, что с ним случилось», — интересуется юзер под видео из ванны. «Чуваак», — отвечает автор ролика.

Обычно комментаторы советуют новую грустную музыку для роликов либо сравнивают себя с Гарфилдом: «Он просто как я. Я сажусь на край ванны уставший, напряженный и истощенный жизнью, и слишком много размышляю о своем прошлом и настоящем».

«Гарфилду нравится новая песня Mitski».

«Вот что я чувствую, когда выключаю компьютер и ложусь спать, зная, что ничего не сделал на завтра», — подчеркивают подписчики Гарфилда.

«Гарфилд переборщил с вибрацией и взорвался» под «Everlong» Foo Fighters.

И напоследок еще одно видео, где Гарфилд страдает по песню «Cold» слоукор-проекта 18-летнего Лиама Маккея из Ирландии Sign crushes motorist.

«Гарфилду нужна была передышка».
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