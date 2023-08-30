В сети сопереживают усталой игрушке Гарфилду с грустной музыкой в наушниках

По данным Insider, аккаунт был создан автором из Ирландии, который пожелал остаться анонимным. Владелец странички рассказал, что снял серию видео с грустным котиком, когда «однажды вечером ему стало скучно», а рядом сидела мягкая игрушка с печальным взглядом с Amazon. «Мы нуждаемся в плейлисте Гарфилда», — пишут теперь в комментариях.