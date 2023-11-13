Умер продюсер «Эйфории» Кевин Турен

Турен родился в Нью-Йорке в 1979 году. Помимо сериалов «Эйфория» и «Кумир» в его фильмографии драмы «Ну чё, рокеры?», «Малкольм и Мари» и «Волны», комедия с Николасом Кейджем «Невыносимая тяжесть огромного таланта», а также инди-хорроры «X» и «Перл» студии A24.