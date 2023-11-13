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Умер продюсер «Эйфории» Кевин Турен

Семён Гудошников
Вчера в 15:16

Продюсер сериалов HBO «Эйфория» и «Кумир», а также хорроров «X» и «Перл», Кевин Турен скончался в возрасте 44 лет. Об этом сообщило издание Deadline. Причина смерти пока неизвестна.

«Несмотря на его многочисленные достижения в Голливуде, самой большой страстью Кевина была его семья и друзья», — написал в своем заявлении Джей Пенске, генеральный директор дочерней компании Deadline Penske Media Corporation и близкий друг Турена.

Турен родился в Нью-Йорке в 1979 году. Помимо сериалов «Эйфория» и «Кумир» в его фильмографии драмы «Ну чё, рокеры?», «Малкольм и Мари» и «Волны», комедия с Николасом Кейджем «Невыносимая тяжесть огромного таланта», а также инди-хорроры «X» и «Перл» студии A24.

В сентябре этого года от передозировки из жизни ушел один из актеров «Эйфории» Ангус Клауд — ему было 25 лет.

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Ангус Клауд
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