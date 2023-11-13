Турист в Канаде заблудился в лесу, пойдя по ложной тропе на картах Google. Его спасли

В сентябре группа спасла туриста, который позвонил и сказал, что находится на скале и не знает, как долго сможет продержаться. По словам спасателей, двумя годами ранее другой путешественник разбился насмерть на том же месте. Туристы, попавшие в беду в сентябре и октябре, «возможно, пытались пройти по несуществующему следу на Google Maps», заявили они.