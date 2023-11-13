Турист в Канаде заблудился в лесу, пойдя по ложной тропе на картах Google. Его спасли

Google удалила маршрут со своих карт после инцидента. Он шел через район с крутыми скалами к северу от горы Фромм, окруженной лесами, в провинции Британская Колумбия. Никакой дороги в реальности там нет.
Спасатели из North Shore Rescue спасли туриста с помощью вертолета и веревки. При этом обнаружить заблудившегося было непросто: у него не было с собой фонарика, а с высоты его закрывали кроны деревьев. Теперь в лесу стоит табличка с предупреждением.
В сентябре группа спасла туриста, который позвонил и сказал, что находится на скале и не знает, как долго сможет продержаться. По словам спасателей, двумя годами ранее другой путешественник разбился насмерть на том же месте. Туристы, попавшие в беду в сентябре и октябре, «возможно, пытались пройти по несуществующему следу на Google Maps», заявили они.
Спасатели предупредили, что использовать карты Google для походов в дикую природу неприемлемо. Есть другие сервисы — например, CalTopo и Gaia GPS, — которые можно использовать.
Дождливой ночью в сентябре 2022-го Филип Паксон ехал домой, но свалился с обрушившегося моста в реку и погиб. Семья подала в суд на Google: жена утверждает, что мужчина пользовался цифровыми картами, которые проложили маршрут прямо через этот мост.