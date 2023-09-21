Мужчина погиб в аварии на обрушившемся мосту, следуя картам Google. Семья подала на компанию в суд

Трагедия случилась в сентябре 2022-го. Филип Пакссон ехал домой с вечеринки по случаю дня рождения дочери в незнакомом районе Хикори штата Северная Каролина. В иске его жены Алисии утверждается, что на мост, который находился в разрушенном состоянии уже девять лет, его вывел сервис Google Maps. Машина выехала за край моста и свалилась в реку.
Согласно документу, в ту дождливую ночь мост Сноу-Крик не был закрыт, рядом с ним не были установлены предупреждения. Несколько человек сообщали Google об обрушении за несколько лет до трагедии, но компания не обновила информацию о маршруте, говорится в иске.
Помимо Google, иск подан против двух компаний и одного физического лица — Trade LLC, Hinckley Gauvain LLC и Джеймса Тарлтона. Они названы теми, кто владел или контролировал мост, «был обязан отвечать за содержание моста Сноу-Крик», но позволил ему годами стоять в «опасном неисправном состоянии».
Патруль штата Северная Каролина заявил, что мост изначально принадлежал девелоперской компании, которая с тех пор ликвидировалась. Ни одно местное или государственное агентство не взяло на себя ответственность за его содержание, несмотря на многолетние звонки жителей близлежащих районов, которые ожидали подобного инцидента.
Минюст США проводит расследование в отношении Google Maps, чтобы определить, не объединила ли компания свои картографические и поисковые продукты незаконно на фоне уже начатого антимонопольного расследования. Ведомство изучает контроль Google над цифровыми картами и данными о местоположении, а также способы их использования другими приложениями, которые предоставляют услуги доставки и совместных поездок.