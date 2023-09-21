Мужчина погиб в аварии на обрушившемся мосту, следуя картам Google. Семья подала на компанию в суд

Согласно документу, в ту дождливую ночь мост Сноу-Крик не был закрыт, рядом с ним не были установлены предупреждения. Несколько человек сообщали Google об обрушении за несколько лет до трагедии, но компания не обновила информацию о маршруте, говорится в иске.