Милли Бобби Браун и Робин Райт в тизере фэнтези-фильма «Девица»

Режиссером «Девицы» стал создатель триллера «Интакто» и хоррора «28 недель спустя» Хуан Карлос Фреснадильо. Проект был запущен еще в 2020 году и должен был выйти в 2023-м. В итоге премьеру перенесли на 2024 год. Точная дата релиза пока неизвестна.