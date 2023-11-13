Милли Бобби Браун и Робин Райт в тизере фэнтези-фильма «Девица»

Netflix выпустил тизер фантастического фильма «Damsel» («Девица»). Главную роль в картине исполнила звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун. Кроме нее в фильме снялись Робин Райт («Карточный домик»), Анджела Бассетт («Черная Пантера»), Ник Робинсон («Мир Юрского периода»), Рей Уинстон («Черная Вдова»), Шохре Агдашлу («Дом из песка и тумана») и другие.
На экране Браун предстанет в роли принцессы Элоди, которую должны выдать замуж за принца. Вскоре становится ясно, что вместо молодой невесты героиня станет жертвой для ужасного дракона. В условиях, когда помощи ждать неоткуда, принцессе придется полагаться только на себя, чтобы спастись от чудовища.
Режиссером «Девицы» стал создатель триллера «Интакто» и хоррора «28 недель спустя» Хуан Карлос Фреснадильо. Проект был запущен еще в 2020 году и должен был выйти в 2023-м. В итоге премьеру перенесли на 2024 год. Точная дата релиза пока неизвестна.