Режиссер «28 недель спустя» снимет фэнтези-фильм для Netflix с Милли Бобби Браун

Режиссер триллера «Интакто» и хоррора «28 недель спустя» Хуан Карлос Фреснадильо снимет для стриминговой платформы Netflix фэнтези-фильм «Damsel» («Девица»). Главную роль в нем сыграет звезда «Очень странных дел» Милли Бобби Браун, сообщил Deadline.

Картина расскажет о принцессе Элоди, которая думает, что выйдет замуж за принца Генри. На самом деле девушку попытаются принести в жертву драконов. Сценарий фильма написал автор «Гнева Титанов» и «Ковбоя ниндзя викинга» Дэн Мазо. Продюсерами выступят Джо Рот, Джефф Киршенбаум, Зак Рот, Крис Кастальди и сами Браун и Мазо.

В сентябре Милли Бобби Браун появилась в сериале «Энола Холмс», посвященном младшей сестре знаменитого детектива Шерлока Холмса. «Афиша Daily» писала о новом проекте Netflix, рецензию можно прочитать здесь.