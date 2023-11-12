Россиянам запретили въезжать в Финляндию на велосипедах

Финны «очень вежливо информируют о новых правилах» и отправляют обратно. «В паспорт [ставят] печать с двумя черточками ручкой (не знаю, что это означает). Никаких бумаг не дают, но говорят, что на автобусе или автомобиле — вэлкам, а велосипед — нет», — рассказал пользователь одного из тематических телеграм-чатов.