Россиянам запретили въезжать в Финляндию на велосипедах

Крупные пропускные пункты Финляндии запретили въезд из России на велосипедах, сообщили «Фонтанка» и РИА «Новости».
«Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам — они подтвердили. Меня лично сегодня развернули», — поделился с «Фонтанкой» один из читателей.
Финны «очень вежливо информируют о новых правилах» и отправляют обратно. «В паспорт [ставят] печать с двумя черточками ручкой (не знаю, что это означает). Никаких бумаг не дают, но говорят, что на автобусе или автомобиле — вэлкам, а велосипед — нет», — рассказал пользователь одного из тематических телеграм-чатов.
Дежурный сотрудник пограничной охраны КПП «Ваалимаа» сказал журналисту РИА «Новости», что запрет на велосипеды действует с 9 ноября по всему округу Юго-Восточной Финляндии.
На сайте погранслужбы Финляндии этой информации читатели «Фонтанки» не нашли. Однако велосипеды попали в черный список транспортных средств вместе с автомобилями еще в сентябре, следует из документов на сайте законодательства ЕС.
В середине сентября Финляндия запретила импорт авто с российскими номерами, фактически это ограничило въезд в страну всех машин, зарегистрированных в России. Аналогичные меры были ранее введены в Литве, Латвии и Эстонии.