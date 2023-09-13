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Эстония, Латвия и Литва не будут пускать в ЕС автомобили с российскими номерами

Максим Саблин
Сегодня в 11:17

13 сентября Эстония закрыла въезд в страну машинам с российскими номерами, сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в своем твиттере.

«С сегодняшнего дня Эстония запретит въезд всем зарегистрированным в России транспортным средствам. Им нельзя наслаждаться привилегиями свободы, пока Украина не одержит победу», — анонсировал запрет чиновник.

Накануне аналогичное решение приняла Латвия, пишет Delfi со ссылкой на таможенное управление при Службе госдоходов.

«Автомобили, зарегистрированные в России, не будут пропущены через границу. Смотреть будут не на паспорт гражданина, а на регистрационный номер автомобиля», — заявили в ведомстве.

Конфисковывать машины с российскими номерами будут также в Литве, сказала глава МВД балтийской республики Агне Билотайте национальному радио LRT. Ее слова приводит ТАСС.

«Любой человек, пересекающий границу, будь то гражданин России или ЕС, с номерами, зарегистрированными в России, не имеющий документов, подтверждающих, что он едет транзитом в Калининград, должен знать, что его автомобиль будет конфискован», — отметила она.

Все три страны поддержали новые правила Еврокомиссии в отношении ввоза личных вещей и транспортных средств в страны объединения. В разъяснении их применения чиновники пишут, что каждая страна ЕС может самостоятельно толковать нормативные акты о санкциях, чтобы избежать обхода ограничительных мер.

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