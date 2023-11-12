Более 60 граждан РФ эвакуируют из сектора Газа

Первые граждане РФ эвакуированы из сектора Газа, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС. Речь идет о 60 россиянах, которые уже пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и находятся на территории Египта.
В Каире развернут оперативный штаб МЧС, туда и направляются эвакуированные россияне. С 5 ноября там находятся два самолета Ил-76.
На месте людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечивают питанием и водой. 10 ноября в МИД РФ заявляли, что эвакуация россиян из сектора Газа через КПП «Рафах» может растянуться на три дня. По оценке замглавы МИД РФ Михаила Богданова, сроки будут зависеть от пропускной способности контрольного пункта.
«35 дней мы находились в секторе Газа без воды, электричества, газа, еды, и наконец-то мы уехали», — рассказали «Москва 24» эвакуированные граждане РФ.
2 ноября Армия Израиля вошла в город Газа. Сухопутная операция сопровождается разведкой, огнем с воздуха и моря, говорили в военном ведомстве.