Более 60 граждан РФ эвакуируют из сектора Газа

На месте людям оказывают медицинскую и психологическую помощь, а также обеспечивают питанием и водой. 10 ноября в МИД РФ заявляли, что эвакуация россиян из сектора Газа через КПП «Рафах» может растянуться на три дня. По оценке замглавы МИД РФ Михаила Богданова, сроки будут зависеть от пропускной способности контрольного пункта.