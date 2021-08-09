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Netflix представил трейлер мультфильма «Ведьмак. Кошмар Волка» — спин-офф сериала с Генри Кэвиллом

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:25

Стриминговый сервис Netflix опубликовал полноценный трейлер мультфильма «Ведьмак. Кошмар волка» — спин-оффа сериала «Ведьмак», главную роль в котором исполняет Генри Кэвилл. Анимационная лента выйдет на платформе 23 августа.

Она расскажет историю наставника Геральта — Весемира. Действие фильма развернется задолго до событий сериала. Зрители увидят молодого Весемира, который мечтает стать ведьмаком и убивает монстров за деньги, спасаясь от нищеты.

Оригинальный трейлер
Трейлер на русском языке

В трейлере рассказывается, что, чтобы стать ведьмаком, необходимо умереть, а затем вернуться к жизни. «Я пройду этот путь, и у меня будет все, и я больше ничего не буду бояться», — говорит юный Весемир в ролике.

Затем на экране появляется уже повзрослевший герой. Его спутницей становится ведьма. Вместе с ней Весемиру приходится отправиться в опасное путешествие, столкнуться с ведьмаками — и встретить свою судьбу.

Ранее Netflix показывал тизер мультфильма. В один день с ним компания представила и тизер второго сезона сериала — тот выйдет на стриминговом сервисе 17 декабря. По словам авторов, «Ведьмак: Кошмар волка» станет связующим звеном между первым и вторым сезонами «Ведьмака».

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