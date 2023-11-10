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На посетительницу концерта Zero People, сорванного полицией, завели уголовное дело

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:23

СК возбудил уголовное дело на посетительницу концерта Zero People, сорванного силовиками. Об этом сообщила «Фонтанка».

50-летней женщине вменяют минимум один удар в бедро сотруднику ОМОНа и словесные оскорбления. Видео конфликта накануне распространили телеграм-каналы.

Сначала на посетительницу концерта составили административный протокол за мелкое хулиганство, а потом возбудили уголовное дело по статье о насилии в отношении представителя власти. Теперь ей может грозить до пяти лет лишения свободы.

10 ноября в Петербурге сотрудники полиции сорвали концерт группы Zero People — сайд-проекта солиста «Animal ДжаZ» Александра Красовицкого. По информации СМИ, сотрудники ОМОНа приехали в клуб «Космонавт» за несколько минут до начала концерта. Причиной их визита, как утверждает Shot, стали «антироссийские высказывания» Красовицкого.

Силовики попросили зрителей, которых в клубе собралось около 300 человек, сесть или лечь на пол. У посетителей «Космонавта» проверили документы, после чего отпустили.

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