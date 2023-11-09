В Петербурге сотрудники полиции остановили концерт музыкальной группы Zero People — сайд-проекта солиста Animal ДжаZ Александра Красовицкого. Об этом сообщили Shot и «Редакция».
По информации СМИ, сотрудники ОМОН приехали в клуб «Космонавт» за несколько минут до начала концерта. Причиной их визита, по информации Shot, стали антироссийские высказывания Красовицкого.
Shot со ссылкой на лидера общественного движения «Зов народа» Сергея Зайцева утверждает, что администрация «Космонавта» скрывала проведение концерта Zero People и за несколько часов до начала заявляла, что никаких выступлений на 9 ноября не запланировано.
По данным телеграм-канала Readovka, «патриотические блогеры» призвали отменить выступление коллектива из‑за якобы антироссийских высказываний Красовицкого. Ими предположительно посчитали слова музыканта, что Россия является «токсичной и абьюзерской страной».
После этих слов многие концертные площадки, как утверждает СМИ, отказались сотрудничать с Animal ДжаZ. Однако Красовицкому все же удалось организовать гастроли другой своей группы — Zero People.
Zero People — дуэт, состоящий из участников группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и клавишника Александра Заранкина. Проект основан в 2011 году. За это время он выпустил девять альбомов.