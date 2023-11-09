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В Петербурге полиция остановила концерт группы Zero People — сайд-проекта солиста Animal ДжаZ

Юлия Онодэра
Вчера в 23:54

В Петербурге сотрудники полиции остановили концерт музыкальной группы Zero People — сайд-проекта солиста Animal ДжаZ Александра Красовицкого. Об этом сообщили Shot и «Редакция».

По информации СМИ, сотрудники ОМОН приехали в клуб «Космонавт» за несколько минут до начала концерта. Причиной их визита, по информации Shot, стали антироссийские высказывания Красовицкого.

Силовики, по словам «Редакции», попросили зрителей, которых в клубе собралось около 300 человек, сесть или лечь на пол. У посетителей «Космонавта» проверили документы, после чего отпустили.

Shot со ссылкой на лидера общественного движения «Зов народа» Сергея Зайцева утверждает, что администрация «Космонавта» скрывала проведение концерта Zero People и за несколько часов до начала заявляла, что никаких выступлений на 9 ноября не запланировано.

По данным телеграм-канала Readovka, «патриотические блогеры» призвали отменить выступление коллектива из‑за якобы антироссийских высказываний Красовицкого. Ими предположительно посчитали слова музыканта, что Россия является «токсичной и абьюзерской страной».

После этих слов многие концертные площадки, как утверждает СМИ, отказались сотрудничать с Animal ДжаZ. Однако Красовицкому все же удалось организовать гастроли другой своей группы — Zero People.

Zero People — дуэт, состоящий из участников группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и клавишника Александра Заранкина. Проект основан в 2011 году. За это время он выпустил девять альбомов.

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Александр КрасовицкийСергей ЗайцевАлександр Заранкин
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