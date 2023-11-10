Apple заплатит 25 млн долларов в качестве компенсации за дискриминацию при найме на работу

Apple обвинили в том, что в рамках программы, которая позволяет американским компаниям нанимать работников из других стран, которые могут стать постоянными жителями США после выполнения ряда требований, а граждан США и обладателей ВНЖ игнорировала. Компания занималась этим в 2018 году, сообщает ведомство.