Apple заплатит 25 млн долларов в качестве компенсации за дискриминацию при найме на работу

Apple заплатит 25 миллионов долларов в виде штрафа и компенсации за дискриминацию при приеме на работу, следует из отчета Министерства юстиции США. 6,75 млн долларов из них уйдут на штрафы, а 18,25 млн отправятся в фонд для пострадавших.
Apple обвинили в том, что в рамках программы, которая позволяет американским компаниям нанимать работников из других стран, которые могут стать постоянными жителями США после выполнения ряда требований, а граждан США и обладателей ВНЖ игнорировала. Компания занималась этим в 2018 году, сообщает ведомство.
Apple оспаривает обвинение и заявляет, что, по ее мнению, она не нарушала правил Министерства труда. В компании также утверждают, что любые нарушения были результатом непреднамеренных ошибок, а не дискриминации.
«В Apple с гордостью работают более 90 000 человек в США, и компания продолжает инвестировать по всей стране, создавая миллионы рабочих мест. Когда мы поняли, что непреднамеренно не следовали стандартам Министерства юстиции, мы согласились на мировое соглашение, направленное на решение этих проблем», — заявил СТИС представитель Apple.
8 ноября банк Citi согласился выплатить 25,9 млн долларов из‑за обвинений властей США в дискриминации американских армян. На протяжении семи лет банк отказывал в выдаче кредитных карт заявителям на основании их фамилий. Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере выявило, что Citi стереотипно представлял армян как «склонных к преступлениям и мошенничеству» и «незаконно фабриковал документы, чтобы скрыть дискриминацию».