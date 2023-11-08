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Банк Citi заплатит 25 млн долларов за дискриминацию американских армян при выдаче кредиток

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

Банк Citigroup Inc. согласился выплатить 25,9 млн долларов после выдвижения обвинений Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (CFPB) в дискриминации американских армян, сообщает Reuters.

CFPB сообщает, что в период с 2015 по 2021 год Citi отказывал в выдаче кредитных карт заявителям, которых сотрудники банка по фамилиям идентифицировали как американских армян. «Банк стереотипно представлял армян как склонных к преступлениям и мошенничеству. На самом деле Citi незаконно фабриковал документы, чтобы скрыть дискриминацию», — заявили там.

Большая часть отказов выявлена в подразделениях Citi города Глендейл, где проживает порядка 15% всех американских армян. Руководители банка требовали от сотрудников не обсуждать эти практики в письменной форме или в записываемых телефонных разговорах, отметили в CFPB.

1,4 млн долларов из штрафа направят пострадавшим клиентам Citi. В самом банке заявили, что пытались помешать армянской банде мошенников в Калифорнии, но небольшое количество сотрудников обошли протоколы по обнаружению мошенничества. Руководство заявило, что привлекли к дисциплинарной ответственности людей, которые были непосредственно вовлечены в это дело.

В CFPB заявили, что Citigroup неоднократно нарушала законодательство о защите прав потребителей, заплатив с 2015 года более 1 млрд долларов штрафов и возмещения ущерба потребителям.

В июле Госдума приняла закон, обязывающий банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги, которые находятся в специальной базе Центробанка РФ. В документе также говорится о введении двухдневного периода, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. За это время клиент может одуматься и не подтверждать перевод.

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