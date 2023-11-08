Банк Citi заплатит 25 млн долларов за дискриминацию американских армян при выдаче кредиток

В июле Госдума приняла закон, обязывающий банки возвращать клиентам переведенные мошенникам деньги, которые находятся в специальной базе Центробанка РФ. В документе также говорится о введении двухдневного периода, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. За это время клиент может одуматься и не подтверждать перевод.