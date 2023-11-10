Песков о помиловании убийцы Веры Пехтелевой: «Они искупают кровью преступления на поле боя»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал помилование убийцы студентки Веры Пехтелевой. По его словам, мужчина искупил свое преступление кровью, цитируют представителя Кремля «Ведомости».
Владислав Канюс был приговорен к 17 годам колонии за убийство девушки в июле 2022 года. Однако на этой неделе стало известно, что он освободился из тюрьмы, приняв участие в боевых действиях на территории Украины. Преступник был помилован указом президента в июне.
«Для помилования существует определенная процедура. Мы неоднократно о ней говорили. Это признание вины самим осужденным. Это решение сначала на уровне ФСИН, потом на уровне региона, потом на уровне федерального округа, потом — центральная комиссия, потом документы представляются президенту», — сказал Песков.
Вторым способом он назвал «искупление кровью». «Есть второй путь. Это когда они искупают кровью, осужденные, в том числе и по тяжким статьям, свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах под пулями, под снарядами. Это второй путь. Это все, что я могу сказать по этому случаю», — заключил Песков.
Вера Пехтелева была убита в ночь на 14 января 2020 года. В тот день она приехала забирать вещи из квартиры Владислава Канюса, с которым недавно рассталась.
Соседи несколько раз звонили в полицию из‑за женских криков, раздающихся из квартиры Канюса, но полицейские так и не приехали. Квартиру вскрыли отец и брат Пехтелевой, обнаружив тело девушки с многочисленными травмами. На суде Канюс не признал вину.