Вышел трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

Netflix представил дебютный трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха». Премьера сезона из восьми серий состоится 22 февраля 2024 года.
Проект основан на мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге». Сериал расскажет о народах четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха. Хрупкий мир удерживается благодаря аватару, способному управлять всеми четырьмя элементами. Но баланс оказывается нарушен — теперь прекратить войну между племенами может только юный Аанга, которому еще предстоит овладеть силой аватара.
Главные роли в «Последнем маге воздуха» исполнили Гордон Кормье, Элизабет Ю, Дэниэл Дэ Ким, Даллас Лью и Кен Леунг. Шоураннером серии стал Альберт Ким, работавший над сериалами «Сонная лощина» и «Пантеон».
Оригинальный мультсериал вышел в 2005 году. Позднее создатели рассказали, что им пришлось добавить подзаголовок «The Last Airbender» (в русской локализации — «Легенда об Аанге») из‑за фильма Джеймса Кэмерона.