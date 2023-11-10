Вышел трейлер сериала «Аватар: Последний маг воздуха»

Проект основан на мультсериале «Аватар: Легенда об Аанге». Сериал расскажет о народах четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха. Хрупкий мир удерживается благодаря аватару, способному управлять всеми четырьмя элементами. Но баланс оказывается нарушен — теперь прекратить войну между племенами может только юный Аанга, которому еще предстоит овладеть силой аватара.