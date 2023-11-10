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Школы могут сами переносить начало уроков зимой, заявили в Минпросвещения

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:19

Образовательные организации могут сами переносить начала уроков на более позднее время, передает ТАСС заявление Минпросвещения. Занятия следует начинать не ранее восьми утра, добавили там.

«Исследования, направленные на гигиеническую оценку влияния более позднего начала уроков при сокращении светового дня в зимний период на самочувствие и успеваемость детей, в России не проводились», — отметил первый замглавы ведомства Александр Бугаев.

Ранее руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести зимнее школьное время и начинать занятия на час позже из‑за сокращения светового дня.

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теги
Минпросвещения РоссииГосдума
люди
Татьяна ГоликоваАлександр БугаевАлексей Нечаев
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