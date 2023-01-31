«Сбер», «Яндекс» и «Афиша»: лучшие работодатели 2022 года по версии HeadHunter

Сервис по поиску работы HeadHunter опубликовал рейтинг лучших работодателей России в 2022 году. Оценку компаниям давали на основе внутренних процессов, внешних данных и результатов опросов.
Рейтинг поделили на четыре части — в зависимости от числа сотрудников. Среди крупнейших работодателей (более 5001 работников) лучшим стал «Сбер». В топ-5 попали только компании банковской и IT-сфер — на втором месте «Яндекс», следом идут «Альфа-банк», VK и «Тинькофф».
Среди крупных компаний (от 1001 до 5000 работников) на первом месте оказался сервис «2ГИС». В первую пятерку вошли «Лаборатория Касперского», «Авито», издательство «Эксмо» и Rambler. В двадцатке — РБК, CDEK, Skillbox.
Лучшим работодателем среди средних организаций (от 251 до 1000 работников) стал онлайн-кинотеатр «Иви», на втором месте тоже стриминг — Okko. Чуть меньше баллов набрали «Студия Артемия Лебедева», школа управления «Сколково», «СберМаркетинг», «Циан».
Среди небольших компаний (от 100 до 250 работников) лидировало издательство МИФ. Следом идут «Афиша», инжиниринговая компания VERTEX и издательство «Феникс».
Также HeadHunter составил рейтинг работодателей по отдельным показателям. Самые высокоразвитые HR-процессы оказались у Группы НЛМК, «Сбера», «Газпромбанка» и VK. Самые лояльные сотрудники — у IT-компании Usetech. Самыми популярными у соискателей стали вакансии «Яндекса» и «Сбера».