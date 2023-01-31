«Сбер», «Яндекс» и «Афиша»: лучшие работодатели 2022 года по версии HeadHunter

Рейтинг поделили на четыре части — в зависимости от числа сотрудников. Среди крупнейших работодателей (более 5001 работников) лучшим стал «Сбер». В топ-5 попали только компании банковской и IT-сфер — на втором месте «Яндекс», следом идут «Альфа-банк», VK и «Тинькофф».