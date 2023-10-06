В Думе рассмотрят запрет мигрантам работать в такси, строительстве и школах, торговать на рынках

Законопроект предполагает запрет иностранным гражданам торговать на рынках и в нестационарных торговых объектах (ларьках и палатках, просто на улице), работать в такси и другом пассажирском сухопутном транспорте, быть дальнобойщиками, строителями, учителями начального и среднего образования, продавать лекарства в аптеках, устраиваться в медицинские учреждения.