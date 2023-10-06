В Думе рассмотрят запрет мигрантам работать в такси, строительстве и школах, торговать на рынках

Группа депутатов во главе с лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о запрете мигрантам работать в ряде сфер экономики. Документ размещен в думской базе данных.
Законопроект предполагает запрет иностранным гражданам торговать на рынках и в нестационарных торговых объектах (ларьках и палатках, просто на улице), работать в такси и другом пассажирском сухопутном транспорте, быть дальнобойщиками, строителями, учителями начального и среднего образования, продавать лекарства в аптеках, устраиваться в медицинские учреждения.
«Законопроектом предлагается установить полный запрет на привлечение мигрантов к наиболее чувствительным социальным сферам, в которых неквалифицированный труд иностранных работников может нанести больше вреда, чем пользы», — сказано в пояснительной записке.
Авторы документа утверждают, что «в последнее время фиксируется рост негативного отношения российских граждан к росту числа неквалифицированных иностранных работников». По их мнению, принятие инициативы «позволит прекратить прирост мигрантов в указанных отраслях экономики, предоставив дополнительные рабочие места гражданам РФ».
Сейчас правительство может ежегодно и с учетом региональных особенностей устанавливать допустимую долю иностранных работников в разных секторах экономики. Законопроект предлагает ограничить эту долю 5% и при трудоустройстве отдавать приоритет российским гражданам.