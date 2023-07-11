Госдума обязала банки возвращать клиентам деньги, переведенные мошенникам

Банк будет обязан возместить клиенту деньги, если он допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Возврат должен быть оформлен в течение 30 календарных дней с момента получения заявки от пострадавшего, в случае трансграничного перевода денежных средств — в течение 60 дней.
В документе также говорится о введении двухдневного периода, в течение которого банк не будет переводить деньги на подозрительный счет. За это время клиент может одуматься и не подтверждать перевод.
«У граждан похищают денежные средства чаще всего методами социальной инженерии, при которой лицо самостоятельно переводит деньги мошеннику. Как правило, за два дня клиент осознает, что деньги перечисляются мошеннику», — говорится в пояснительной записке.
Документ также обязывает банки отключать доступ к дистанционному обслуживанию тем, кто занимается выводом похищенных денег, если такая информация поступила от МВД.
Законопроект вступит в силу через год после официального опубликования. Предполагается, что за это время будут усовершенствованы необходимые автоматизированные системы и бизнес-процессы.