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Опубликован трейлер ремейка «Дрянных девчонок». Он выйдет на экраны 12 января

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:06

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер ремейка «Дрянных девчонок». Новая версия фильма выйдет на экраны 12 января.

В ней вновь речь пойдет об ученицах школы, но на этот раз героинь сыграют Ангури Райс, Аулии Кравальо, Рене Рэпп и Жакель Спиви. «Это не „Дрянные девчонки“ твоей мамы», — смело заявляет трейлер.

Впрочем, в новых «Дрянных девчонках» будет своя Реджина — королева школы, рождественское шоу и, конечно, неловкая и неуверенная в себе Кэди, которая будет пытаться вписаться в подростковую иерархию.

Режиссером картины выступили Саманта Джейни и Артуро Перес-мл. В актерский состав вошли Авантика, Бебе Вуд, Кристофер Брайни, Дженна Фишер, Бизи Филиппс, Эшли Парк, Тим Медоус и Тина Фей.

Лента основана на бродвейском мюзикле, созданном в 2018 году. В трейлере не показаны музыкальные номера, однако в фильме они будут. Музыку к мюзиклу написал Джефф Ричмонд, а автором текстов стал Нелл Бенджамин.

Оригинальные «Дрянные девчонки» вышли на экраны в 2004 году. Режиссером фильма выступил Марк Уотерс, сценарий написали Тина Фей и Розалинд Уайзман. Среди исполнительниц главных ролей были Линдсей Лохан, Аманда Сейфрид, Лейси Чеберт, Лиззи Каплан и Рейчел МакАдамс.

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Линдсей ЛоханАнгури РайсТина ФейДженна ФишерТим МедоусМарк УотерсАманда СейфридЛиззи КапланРейчел Макадамс
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