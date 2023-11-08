Опубликован трейлер ремейка «Дрянных девчонок». Он выйдет на экраны 12 января

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер ремейка «Дрянных девчонок». Новая версия фильма выйдет на экраны 12 января.
В ней вновь речь пойдет об ученицах школы, но на этот раз героинь сыграют Ангури Райс, Аулии Кравальо, Рене Рэпп и Жакель Спиви. «Это не „Дрянные девчонки“ твоей мамы», — смело заявляет трейлер.
Впрочем, в новых «Дрянных девчонках» будет своя Реджина — королева школы, рождественское шоу и, конечно, неловкая и неуверенная в себе Кэди, которая будет пытаться вписаться в подростковую иерархию.
Режиссером картины выступили Саманта Джейни и Артуро Перес-мл. В актерский состав вошли Авантика, Бебе Вуд, Кристофер Брайни, Дженна Фишер, Бизи Филиппс, Эшли Парк, Тим Медоус и Тина Фей.
Лента основана на бродвейском мюзикле, созданном в 2018 году. В трейлере не показаны музыкальные номера, однако в фильме они будут. Музыку к мюзиклу написал Джефф Ричмонд, а автором текстов стал Нелл Бенджамин.
Оригинальные «Дрянные девчонки» вышли на экраны в 2004 году. Режиссером фильма выступил Марк Уотерс, сценарий написали Тина Фей и Розалинд Уайзман. Среди исполнительниц главных ролей были Линдсей Лохан, Аманда Сейфрид, Лейси Чеберт, Лиззи Каплан и Рейчел МакАдамс.