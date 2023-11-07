Режиссер «Падения дома Ашеров» и «Окулуса» поделился списком любимых хоррор-фильмов

Американский режиссер Майк Флэнаган, автор сериалов «Падение дома Ашеров» и «Призраки дома на холме», опубликовал список своих любимых хоррор-фильмов на платформе Letterboxd.
Кинематографист пообещал со временем рассказать больше о картинах, которые ему нравятся. «Мне потребуется несколько недель, чтобы наверстать упущенное в создании моего профайла, но вот начало» — написал Флэнаган в соцсети X.
Режиссер включил в перечень избранных лент «Сияние», «Ведьму из Блэр», «Кэрри», «Куб», «Рассвет мертвецов» 1978 года, «Донни Дарко», «Затащи меня в ад», «Изгоняющего дьявола» и третью часть одноименной франшизы, «Туман» и «Челюсти».
Кроме того, Флэнаган отметил «Зеленую комнату», «Хэллоуин» 1978 года, «Вторжение похитителей тел», «Проклятие» Такаси Симидзу и три его продолжения, «Пропащих ребят», «Солнцестояние», первую и вторую части «Кошмара на улице Вязов».
Среди любимых фильмов ужасов Флэнагана оказались «Омен» 1976 года, «Носферату — призрак ночи», «Выживут только любовники», «Паранормальное явление», «Полтергейст», «Шестое чувство», «История двух сестер» и «Наблюдатель».
Всего режиссер признался в симпатии к 108 кинопроектам. Самым старым фильмов в списке стала фантастическая драма Жака Турнера «Люди-кошки», выпущенная в 1942 году, а самым свежим — хоррор «Где бродит дьявол» («Where the Devil Roams»).
Майк Флэнаган известен как режиссер фильмов ужасов. В его фильмографии — такие ленты как «Окулус», «Тишина», «Уиджи. Проклятие доски дьявола». Также он снял ряд хоррор-сериалов, о последнем из которых — «Падении дома Ашеров» — «Афиша Daily» рассказывала здесь.