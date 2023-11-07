Фигуристка Ирина Роднина заявила, что «надо было покрасивее врать» о допинге Камилы Валиевой

Она отметила, что «теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось». «Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого‑то другого и говорить, что у них тоже допинг. С таким подходом ничего хорошего не выйдет», — подчеркнула депутат.