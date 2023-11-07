Фигуристка Ирина Роднина заявила, что «надо было покрасивее врать» о допинге Камилы Валиевой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что «надо было покрасивее врать» о допинге в пробах российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом написал Sport24.
Роднина призвала отечественных спортивных функционеров «очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи». По мнению депутата, россияне сами «дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки».
«Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?! В деле Валиевой мы виноваты сами», — сказала Роднина.
Она отметила, что «теперь нужно просто работать, чтобы это скорее закончилось». «Давайте будем работать над собой, а не смотреть на кого‑то другого и говорить, что у них тоже допинг. С таким подходом ничего хорошего не выйдет», — подчеркнула депутат.
Роднина добавила, что «нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать». «Но нужно всегда знать, что Россия — страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное — каждую ошибку припомнят», — заключила она.
Российская фигуристка Камила Валиева сдала положительную допинг-пробу в декабре 2021 года. Об этом стало известно только в феврале, после победы сборной России в командном турнире на Олимпийских играх. Разбирательство по делу Валиевой продолжается до сих пор.
Валиева утверждала, что запрещенное вещество триметазидин попало к ней в организм из‑за лекарства ее дедушки. На самих Олимпийских играх пробы Валиевой были чистыми. Тем не менее, золотые медали российской команде так и не вручили.