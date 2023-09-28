Слушания по делу Валиевой перенесли. WADA все еще добивается дисквалификации

В швейцарской Лозанне завершились первые слушания по делу против российской фигуристки Камилы Валиевой. По итогам трех дней заседаний Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес слушания, пишет РИА «Новости».
В CAS заявили, что для вынесения окончательного вердикта нужна дополнительная документация. Судьи вернутся к рассмотрению дела 9–10 ноября.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает настаивать на дисквалификации Камилы Валиевой на четыре года на фоне дела о нарушении антидопинговых правил.
«Наша позиция не изменилась. Мы считаем, что вывод дисциплинарного комитета РУСАДА об отсутствии вины или халатности спортсменки был неверным и не соответствовал положениям Всемирного антидопингового кодекса. Мы продолжаем добиваться четырехлетнего срока дисквалификации и аннулирования результатов спортсменки с даты взятия пробы, включая ее результаты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине», — заявили в WADA.
В ходе Олимпиады в Пекине 2022 года, когда Камила Валиева уже завоевала золото, Международное агентство тестирования (ITA) заявило, что в допинг-пробе спортсменки от декабря 2021-го нашли триметазидин. Сама фигуристка говорила, что вещество попало к ней в организм из‑за лекарства ее дедушки. Как отмечает ТАСС, на самих Олимпийских играх пробы Валиевой были чистыми.