Слушания по делу Валиевой перенесли. WADA все еще добивается дисквалификации

В ходе Олимпиады в Пекине 2022 года, когда Камила Валиева уже завоевала золото, Международное агентство тестирования (ITA) заявило, что в допинг-пробе спортсменки от декабря 2021-го нашли триметазидин. Сама фигуристка говорила, что вещество попало к ней в организм из‑за лекарства ее дедушки. Как отмечает ТАСС, на самих Олимпийских играх пробы Валиевой были чистыми.