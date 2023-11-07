Реклама
Новости

Турецкие СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса

Семён Гудошников
Сегодня в 19:20

По информации турецких изданий CNN Türk и Milliyet, кортеж президента Палестины подвергся обстрелу. СМИ сообщают, что ранен один из телохранителей. О состоянии самого Аббаса не уточняется.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Дети Абу Джандаля», пишет Milliyet. Накануне ее представители выдвинули 24-часовой ультиматум президенту Палестины. Они потребовали начать немедленные боевые действия против Израиля и оказать помощь Газе.

В прошедшее воскресенье Аббас встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В разговоре с Блинкеном глава палестинской автономии заявил, что Организация освобождения Палестины (ООП) готова взять на себя ответственность за сектор Газа в рамках всеобъемлющего политического решения, а также подчеркнул, что ООП является единственным представителем палестинского народа.

Палестинские территории разделены на две части — сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины. ХАМАС пришло к власти в Газе в 2007 году, после того как вытеснило из сектора ООП при помощи военной силы.

расскажите друзьям
теги
Хамас
люди
Махмуд АббасЭнтони Блинкен
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»