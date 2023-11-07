Турецкие СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса

Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Дети Абу Джандаля», пишет Milliyet. Накануне ее представители выдвинули 24-часовой ультиматум президенту Палестины. Они потребовали начать немедленные боевые действия против Израиля и оказать помощь Газе.
В разговоре с Блинкеном глава палестинской автономии заявил, что Организация освобождения Палестины (ООП) готова взять на себя ответственность за сектор Газа в рамках всеобъемлющего политического решения, а также подчеркнул, что ООП является единственным представителем палестинского народа.
Палестинские территории разделены на две части — сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины. ХАМАС пришло к власти в Газе в 2007 году, после того как вытеснило из сектора ООП при помощи военной силы.