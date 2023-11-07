Турецкие СМИ сообщили о нападении на колонну президента Палестины Махмуда Аббаса

Палестинские территории разделены на две части — сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины. ХАМАС пришло к власти в Газе в 2007 году, после того как вытеснило из сектора ООП при помощи военной силы.