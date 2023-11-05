Махмуд Аббас: Палестинская автономия готова взять на себя ответственность за сектор Газа

Аббас призвал к немедленному прекращению огня в Газе и доставке гуманитарной помощи в анклав. Ответственность за происходящее он возложил на Израиль, а войну против ХАМАС назвал геноцидом. Президент автономии также предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы, Западного берега или Иерусалима.