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Махмуд Аббас: Палестинская автономия готова взять на себя ответственность за сектор Газа

Семён Гудошников
Сегодня в 17:56

Палестинская национальная администрация готова взять на себя ответственность за сектор Газа в рамках всеобъемлющего политического решения. Об этом президент Палестины Махмуд Аббас заявил на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рамалле.

По словам Аббаса, Организация освобождения Палестины (ООП), которая контролирует Западный берег Иордана, является единственным представителем палестинского народа. Глава палестинской автономии подчеркнул, что «истинная безопасность и мир могут быть достигнуты только путем прекращения израильской оккупации палестинской земли со столицей в Восточном Иерусалиме в соответствии с границами 1967 года».

Аббас призвал к немедленному прекращению огня в Газе и доставке гуманитарной помощи в анклав. Ответственность за происходящее он возложил на Израиль, а войну против ХАМАС назвал геноцидом. Президент автономии также предостерег от насильственного перемещения палестинцев из Газы, Западного берега или Иерусалима.

Блинкен совершил необъявленный визит на Западный берег 5 ноября. В ходе встречи с Аббасом он обсудил с ним будущее сектора Газа после полного уничтожения ХАМАС, что называется главной целью израильской военной операции.

Госсекретарь заявил, что Палестинская национальная администрация должна сыграть «центральную роль» в послевоенном устройстве Газы. Блинкен также «выразил готовность Соединенных Штатов работать над реализацией законных стремлений палестинцев к созданию палестинского государства».

Палестинские территории разделены на две части — сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП). ХАМАС пришел в власти в Газе в 2007 году, после того как вытеснил из сектора ФАТХ при помощи военной силы.

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